СК завел уголовное дело после отравления детей в отеле «Поречье»

Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг после отравления детей в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

«Изымаются продукты питания и документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что вечером 1 февраля минимум девять детей, приехавших в Москву из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе, почувствовали себя плохо в отеле «Поречье». Утром 2 февраля на место приехала скорая помощь. По предварительной информации, накануне юные спортсмены заказывали доставку еды.