«Мечтал плавать в другие страны». Друг рассказал о моряке, погибшем в Керченском проливе

Друг погибшего моряка в Керченском проливе рассказал о его мечтах путешествовать

Погибший при крушении танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе Данил С. мечтал в будущем плавать в другие страны. Об этом 360.ru рассказал его друг Владислав.

«Хороший парень был, жены и детей не было, остались мама и двоюродный брат. Больше всего хотел купить себе машину, планировал приехать быстрее. Работал на танкере мотористом, мечтал отучиться и плавать в другие страны», — сообщил он.

Мама погибшего Наталья отметила, что скоро отправится к следователю, а потом поедет в морг забирать тело сына.

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. Судно «Волгонефть 239» легло в дрейф, а «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель.

Для спасательной операции задействовали два вертолета и два буксира. О гибели матроса стало известно, когда с танкера эвакуировали пострадавших.