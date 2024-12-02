Крупный пожар вспыхнул в ИК в Рыбинске. Огонь охватил уже 400 «квадратов»

В исправительной колонии в Рыбинске вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».
По его информации, пожар начался в бараке и уже достиг площади 1200 квадратных метров. Заключенных удалось быстро эвакуировать, никто из них не пострадал.
Пресс-служба регионального управления МЧС пока не комментировала информацию.
В октябре пожар произошел на крыше административного здания исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, тушили пожар 46 специалистов и 14 единиц техники, обошлось без пострадавших.
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