Крупный пожар вспыхнул в ИК в Рыбинске. Огонь охватил уже 400 «квадратов»

В исправительной колонии в Рыбинске вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил источник Telegram-канала « 112 ».

По его информации, пожар начался в бараке и уже достиг площади 1200 квадратных метров. Заключенных удалось быстро эвакуировать, никто из них не пострадал.

Пресс-служба регионального управления МЧС пока не комментировала информацию.

В октябре пожар произошел на крыше административного здания исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, тушили пожар 46 специалистов и 14 единиц техники, обошлось без пострадавших.