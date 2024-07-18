Более 30 человек эвакуировали из полыхающего четырехэтажного дома в Волгограде
Крупный пожар охватил четырехэтажный жилой дом на улице Борьбы в Волгограде. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные МЧС РФ.
Согласно информации ведомства, пламя распространилось на крыше строения. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 35 жильцов. В ликвидации огня были задействованы 45 спасателей и 17 единиц техники. Обошлось без пострадавших.
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