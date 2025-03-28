Жертв землетрясения в Бангкоке стало 12

Thai PBS: число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 12

В Бангкоке выросло число жертв землетрясения. Известно уже о 12 погибших, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Анутина Чанвиракула.

Представитель ведомства заявил, что пока опознали личности только восьми погибших. Пропавшими без вести числятся 110 человек.

Замминистра подчеркнул, что все жертвы находились на территории строящегося небоскреба в Бангкоке, который разрушился от подземных толчков.

Спасательные службы Таиланда перевели на круглосуточную работу для поиска выживших под завалами.

В остальных частях столицы проводят проверки состояния зданий и транспортной инфраструктуры для предотвращения новых возможных разрушений.

После землетрясения Министерство железнодорожного транспорта Таиланда приостановило движение грузовых и пассажирских поездов по всей территории страны.

В ведомстве объяснили решение необходимостью проверки полотна и уборке с рельсов упавшего мусора. Кроме того, компании-перевозчики получили приказ о проверке работоспособности инфраструктуры железных дорог.

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. По последним данным, там погибли 144 жителя, более семи тысяч получили ранения и травмы.