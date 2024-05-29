МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

МЧС: в Москве с 29 по 31 мая спрогнозировали сильную жару

Фото: РИА «Новости»

Сильная жара ожидается в столице с 29 по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство обратилось к москвичам и гостям города и посоветовало избегать перегрева и пить больше воды. По данным МЧС, температура в столице в ближайшие дни поднимется до 30 градусов.

В пресс-службе подчеркнули, что в такую погоду следует быть острожными, необходимо также носить головной убор и одежду светлых тонов, чтобы избежать перегрева на солнце.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — добавили в МЧС.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила 80% ожогов тела из-за солнечных ванн. Девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как позагорала около своего дома в Московском районе. Врачи не смогли выяснить, сколько именно времени студентка провела на солнце.

Специалисты рекомендуют внимательно относиться ко времени для прогулок на солнце и загара. Врач-дерматолог Александра Филева посоветовала не забывать про солнцезащитные средства и головной убор. По ее словам, загорать лучше до 10:00 утра или после 17:00.

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