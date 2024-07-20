Пять человек пострадали при столкновении пассажирского судна и лодки в Самаре

Пассажирское судно «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись на Волге в районе базы отдыха «Чайка». О происшествии 360.ru сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о происшествии в Красноглинском районе Самары поступила спасателям в 16:00.

По данным ведомства, в результате пострадали трое мужчин и две женщины. Их личные данные устанавливают, добавили в пресс-службе.

Фото: Телеканал «360»
1/4
Фото: Телеканал «360»
2/4
Фото: Телеканал «360»
3/4
Фото: Телеканал «360»
4/4

Какие именно травмы получили люди, в МЧС не уточнили. В МСУТ СК России уже начали выяснять причины случившегося. Следователи проведут проверку на наличие нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Глупость или диверсия? Как в Белгороде переврали победу под Прохоровкой

Главную защитницу мовы убрали во Львове. Кем была Ирина Фарион

Не боится холода и легко передается. Что такое листериоз и чем он опасен

Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте