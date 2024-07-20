Пять человек пострадали при столкновении пассажирского судна и лодки в Самаре

Пассажирское судно «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись на Волге в районе базы отдыха «Чайка». О происшествии 360.ru сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о происшествии в Красноглинском районе Самары поступила спасателям в 16:00.
По данным ведомства, в результате пострадали трое мужчин и две женщины. Их личные данные устанавливают, добавили в пресс-службе.
Какие именно травмы получили люди, в МЧС не уточнили. В МСУТ СК России уже начали выяснять причины случившегося. Следователи проведут проверку на наличие нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.