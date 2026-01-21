МЧС отправило дополнительную группировку на место обрушения ТЦ в Новосибирске

На место обрушения торгового центра в Новосибирске прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС по региону, специалисты Сибирского спасательного центра ведомства и кинологи. Об этом сообщила пресс-служба министерства по Новосибирской области.

Всего для устранения последствий ЧП направили более 350 человек и 70 единиц техники.

Предположительно, крыша ТЦ могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега. Такую версию озвучил начальник регионального управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатели вытащили из-под завалов трех человек, их передали скорой. Один из пострадавших умер, не доехав до больницы. Сотрудники МЧС продолжают искать выживших, они используют в том числе подъемные краны и беспилотники.