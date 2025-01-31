Из полыхающего хостела в Москве спасли 60 человек

Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Огонь разгорелся на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 300 человек.

В ходе ЧП частично обрушилась крыша. К тушению хотели привлечь авиацию, но из-за плохой погоды отказались от этого решения. Ранг пожара повысили до третьего. Ситуацию усложнили трудности с водоснабжением, ближайшие гидранты были в 400 метрах от пожара.

Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства случившегося. В пресс-службе ведомства отметили, что началась процессуальная проверка.