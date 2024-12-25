МЧС Казахстана опубликовало видео первых минут после крушения Embraer 190

Спасатели прибыли на место крушения Embraer 190 в районе Актау через несколько минут после ЧП. Видеозапись с экшен-камеры сотрудников казахстанского МЧС опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, что пожарные прибыли к обломкам самолета, начали тушить горящий лайнер и вытаскивать из него выживших. На место авиакатастрофы также приехали бригады медиков.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение после столкновения со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Авиакомпания опубликовала полный список. Всего выжили 29 человек, в том числе 10 граждан России. Из пяти членов экипажа спаслись двое. В реанимацию поместили 11 пострадавших.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать государственную комиссию для проведения расследования крушения.