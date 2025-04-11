Матрос в Челябинске спас прыгнувшего с моста утопающего

В Челябинске матрос спас тонувшего в реке Миасс мужчину. Подробностями молодой человек по имени Александр поделился с 360.ru.

Он работает на реке и охраняет частные прокатные катамараны. Утром вышел на свежий воздух из рабочего домика и увидел в воде человека. Недолго думая, молодой человек бросился спасать тонущего.

«Сразу прыгнул в лодку и поехал спасать во всем, что на мне было. Еще мотор у лодки не заводился сразу, холодный, не готов к спасению. Подошел к человеку в воде и спрашиваю, живой ли. В ответ головой закивал. Он весит килограммов 120, в лодку я бы никак его не затащил. Прицепил с правого борта и начал везти, потихоньку мы дошли до причала», — сказал матрос.

Александр отметил, что не смог поднять спасенного на пирс, ему помогли прохожие. К этому времени на место также подоспели оперативные службы — скорая, участковый, МЧС.

«Посмотрели по камерам, мужчина оказался в воде в 08:23. Просто ему повезло, я оказался в том месте и в то время. Я его заметил в районе 09:20, человек час провел в воде. Выглядел прилично, запаха алкоголя не было», — добавил он.

Руководитель проката катамаранов Игорь уточнил 360.ru, что Александр находился на дежурстве как матрос-спасатель. Сам прокат в тот момент не работал из-за плохой погоды. После спасения прыгнувшего в воду мужчину увезли на скорой помощи, причины его поступка и состояние неизвестны.

В марте в российской столице спасли тонувшего в Москве-реке мужчину.