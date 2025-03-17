В столице спасли тонувшего в Москве-реке мужчину

Мужчина провалился в Москву-реку и стал тонуть. Его заметили в Таганском районе столицы, сообщил источник 360.ru.
На место происшествия оперативно выехали экстренные службы.
«Человек находится в воде», — сообщил источник.
Для его спасения использовали штурмовую лестницу и веревку. Тонущего мужчину удалось вызволить из реки, его передали на осмотр скорой помощи.
На прошлой неделе на северо-востоке Москвы спасли тонувших женщину и собаку. Они провалились под лед по время прогулки в Гончаровском парке. На помощь бросились охранники. На берегу женщину осмотрели медики, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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