Мать рассорившего СК и Кадырова 14-летнего подростка обратилась к Бастрыкину

Мать Муслима Мурдиева, из-за которого возник конфликт между Следственным комитетом России и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Она потребовала провести честное расследование по этому делу, сообщило издание Ura.ru .

«Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — сказала женщина.

Она утверждает, что неоднократно обращалась с просьбами предоставить видеозаписи с камер наблюдения в торговых центрах «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей сообщили, что эти данные уже есть в распоряжении следствия. Однако при изучении материалов дела эти записи не нашли. По мнению матери, следователь намеренно скрыла их, чтобы сфальсифицировать доказательства. Также стало известно, что ее сыну угрожали ножом.

Кадыров вступился за подростка, которого отправили под домашний арест за драку на «Ходынском поле». Глава Чечни раскритиковал работу глав правоохранительных органов России. Кремль отказался оценить заявления Кадырова.

Ранее мать подростка сообщила, что состояние ее сына оценивается как крайне нестабильное. После ареста у него диагностировали приобретенный порок сердца.