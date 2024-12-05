Кремль отказался оценить слова Кадырова о главах МВД и СК

Песков отказался от оценки критики Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

Критические заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о работе министра внутренних дел России Владимира Колокольцев и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина Кремль комментировать не станет. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они дадут оценку», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

С критикой в адрес руководителей правоохранительных ведомств Кадыров выступил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос об уголовном деле, которое завели против подростка, принимавшего участие в драке в одном из парков Москвы.

Глава региона подчеркнул, что подключил для оказания помощи юноше правозащитников, депутатов и сенаторов, а также сам встречался с молодым человеком, который много месяцев провел под домашним арестом.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Он добавил, что суд над подростком пройдет 18 декабря и решением должно стать освобождение юноши.

Также глава Чечни раскритиковал министра внутренних дел за жестокое обращение сотрудников полиции с мигрантами. По мнению Кадырова, правоохранители превышают свои полномочия, когда избивают иностранцев и выдворяют их из страны, что ухудшает отношения с соседними государствами.

Глава Чечни не в первый раз выступил в защиту мигрантов. В октябре он выступил с инициативой изменить систему контроля за приезжающими в Россию иностранцами вместо ужесточения законодательства. Он подчеркнул, что считает новые меры целенаправленной попыткой рассорить Россию с соседними странами.