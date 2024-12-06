Приобретенный порок сердца диагностировали 14-летнему фигуранту дела о нарушении общественного порядка Мурдиеву

Состояние 14-летнего Муслима Мурдиева, который проходит фигурантом по уголовному делу о групповом нарушении общественного порядка, оценивается как крайне нестабильное. После ареста ему диагностировали приобретенный порок сердца, рассказала мать подростка Мата Мурдиева в интервью News.ru .

Собеседница сайта отметила, что после прочтения каждой новости о происшествии у ее сына происходят носовые кровотечения. Ежедневно по 5-6 случаев.

Мурдиева добавила, что в адрес ребенка поступает множество угроз. Накануне женщина обратилась в Следственный комитет России и МВД с просьбой обеспечить ее сыну безопасность жизни и здоровья.