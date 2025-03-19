Мать «похищенной» в Ачинске девочки рассказала о самочувствии дочери

Девочка, пропавшая в Ачинске накануне, сейчас чувствует себя нормально. Об этом 360.ru сообщила мать школьницы Наталья.

«Хорошо», — ответила родительница на вопрос о самочувствии дочери.

Она добавила, что из-за случившегося семья поспала всего два часа минувшей ночью. Раскрывать другие детали происшествия Наталья отказалась.

Школьница не вернулась домой 18 марта. Ее нашли на следующий день. Девочка призналась следователям, что ушла из дома из-за угроз телефонных мошенников. По факту случившегося возбудили уголовное дело, его могут переквалифицировать с похищения на мошенничество. Прокуратура Красноярского края взяла расследование на контроль.

Согласно данным следствия, девочка поехала на такси к кладбищу, где записала видеообращение родителям. Затем она до позднего вечера находилась в интернет-кафе. Все это время аферисты были на связи с жертвой.