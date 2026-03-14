Мать отбила восьмилетнюю дочь у львицы в Индии

Desh Gujarat: в Индии женщина спасла восьмилетнюю дочь от львицы с детенышем

В национальном парке Гир на западе Индии участились нападения львов на людей. Погиб пятилетний мальчик, восьмилетнюю девочку спасла мать, сообщило издание Desh Gujarat .

Первый случай произошел на ферме в одной из местных деревень. Лев набросился на пятилетнего мальчика на окраине поля. Работники отогнали зверя, а ребенка увезли в больницу. Травмы оказались смертельными.

В другой деревне львица с детенышем забрели в манговый сад, где женщина с восьмилетней дочерью собирали урожай. Самка ухватила девочку зубами, мать отбила ее камнями и громкими криками. Животное ретировалось, оставив ребенка в тяжелом состоянии с травмами груди, спины и других частей тела.

В больницу прибыли сотрудники лесного департамента. Они допросили пострадавших и установили в зоне нападения специальные ловушки.

Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш леопард напал на 18-летнего студента, который шел за молоком. Схватка длилась около 10 минут, парень выжил.