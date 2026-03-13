Индийский студент вступил в схватку с леопардом по дороге за молоком

В индийском штате Химачал-Прадеш 18-летний студент отбился от леопарда, который напал на него по пути в магазин. Об этом сообщила газета Hindustan Times .

Молодой человек вышел из дома за молоком, но не успел добраться до магазина, как на него набросился хищник. Чтобы защититься и не дать зверю вцепиться в шею, юноша схватил леопарда за челюсти.

Затем студент поднял камень и начал бить животное по зубам и когтям. Схватка продолжалась более 10 минут, при этом молодой человек звал на помощь.

В итоге леопард не выжил. Сам студент получил травмы рук, ног и лица. В местной больнице ему оказали необходимую помощь и в тот же день отпустили домой.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай за последнее время. На прошлой неделе хищник напал на мотоциклиста, после чего жители попросили власти установить ловушки.

Жители Приморья, вероятно, поняли бы проблему индийцев. Несколько дней назад краснокнижный дальневосточный леопард забрался на чердак частного дома в Хасанском округе Приморского края. Очевидцы вызвали специалистов, которые спугнули его выстрелами в воздух.