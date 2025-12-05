Мать найденного в Альметьевске младенца отдала его бабушке из-за страха перед мужем

Найденный в подъезде дома в Альметьевске новорожденный мальчик появился на свет незапланированным. Как сообщил 360.ru источник, мать ребенка узнала о беременности слишком поздно и испугалась рассказать об этом гражданскому мужу.

Пара, по его словам, уже воспитывает двух детей, поэтому супруги договорились, что третий ребенок появится на свет после улучшения финансового положения.

Источник подчеркнул, что мужчина работает вахтовым методом, поэтому дома бывает нечасто. В последний раз он приезжал в начале года. После его визита гражданская жена забеременела. Сказать об этом мужу она не решилась, а для аборта было уже поздно.

Новорожденного женщина отдала своей матери, чтобы та отнесла его в больницу. Но вместо этого пенсионерка оставила внука в подъезде жилого дома.

В пресс-службе МВД Татарстана заявил, что бабушку задержали по уголовному делу об оставлении в опасности. В прокуратуре республики добавили, что мальчика доставили в детскую городскую больницу. Угрозы жизни младенца нет.