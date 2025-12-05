В одном из подъездов в Альметьевске нашли брошенного младенца, его оставила бабушка

Против женщины, оставившей ребенка в подъезде в Альметьевске, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК России „Оставление в опасности“», — отметили в МВД.

Задержанной оказалась родственница ребенка — 55-летняя женщина из стран Центральной Азии. Она призналась правоохранителям, что младенец — ее внук, рожденный дома 25-летней дочерью.

Мать, зная о беременности, не стала вставать на учет в женскую консультацию, потому что не хотела растить третьего ребенка в трудном финансовом положении. Вместе с задержанной они решили оставить младенца в ближайшей больнице. Ребенка отнести должна была бабушка. Однако в учреждении было многолюдно, поэтому женщина оставила внука в подъезде ближайшего от больницы дома.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана заявили, что младенца нашел местный житель. Он утром лежал на полу в подъезде жилого дома.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, он находится в детской городской больнице», — заявили в ведомстве.

