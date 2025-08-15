Мать и пятеро ее детей потерялись в лесу Ярославской области

В Ярославской области нашли потерявшихся в лесу мать и пятерых детей

В Ярославской области нашли маму и пятерых детей, потерявшихся в лесу в Ярославской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в главке МЧС по региону.

В ведомстве не уточнили состояние мамы и детей.

Глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов ранее в пятницу сообщал на странице во «ВКонтакте», что женщина и пятеро несовершеннолетних детей потерялись в лесу в районе деревни Высоково. К поискам подключились волонтеры, правоохранители, егеря, сотрудники МЧС и местной администрации.

По словам Шутова, поиски вели постоянно, тщательно прочесывая каждый участок леса. Для большей эффективности мероприятий применяли беспилотные летательные аппараты и поисковых собак.

В июне спасатели в Карелии нашли 79-летнюю женщину, потерявшуюся в лесу между населенными пунктами Педасельга и Пухта. Поисковая операция заняла несколько часов.