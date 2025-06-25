Спасатели нашли 79-летнюю женщину, потерявшуюся в карельском лесу

В Карелии 79-летняя женщина заблудилась в лесном массиве между населенными пунктами Пухта и Педасельга. Подробности сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на госкомитет республики безопасности жизнедеятельности.
Вечером 24 июня пенсионерка отправилась из садоводческого товарищества «Онежец-4» собирать грибы. Уже в лесу она поняла, что перестала ориентироваться на местности. Потерпевшая самостоятельно дозвонилась в службу спасения и попросила помощи.
На поиски отправились профессионалы-спасатели и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». Спасательная операция началась в 20 часов, а в 23:38 женщину нашли.
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