Спасатели нашли 79-летнюю женщину, потерявшуюся в карельском лесу

В Карелии 79-летняя женщина заблудилась в лесном массиве между населенными пунктами Пухта и Педасельга. Подробности сообщил « КарелИнформ » со ссылкой на госкомитет республики безопасности жизнедеятельности.

Вечером 24 июня пенсионерка отправилась из садоводческого товарищества «Онежец-4» собирать грибы. Уже в лесу она поняла, что перестала ориентироваться на местности. Потерпевшая самостоятельно дозвонилась в службу спасения и попросила помощи.

На поиски отправились профессионалы-спасатели и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». Спасательная операция началась в 20 часов, а в 23:38 женщину нашли.