Мать двоих детей-инвалидов пропала под Ростовом после встречи с бывшим мужем

Уже неделю в Ростовской области разыскивают женщину, которая внезапно исчезла. Она перестала выходить на связь после встречи с бывшим мужем. Как сообщил источник 360.ru, пропавшей 39 лет, она мать двоих детей-инвалидов.

По словам близких, 25 августа около 19:30 Алена уехала из дома с бывшим мужем в сторону Ростова. С тех пор она не выходила на связь.

Мужчина утверждает, что высадил бывшую жену на пересечении Ульяновской и Семашко около девяти вечера по ее просьбе. С тех пор он ничего о ней не слышал. Однако камеры видеонаблюдения не зафиксировали, что женщина могла выйти из машины мужчины в указанном районе.

Алена завела новые отношения, и это болезненно воспринял ее бывший муж.

