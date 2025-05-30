Житель Твери жестоко убил жену скалкой из-за ревности

В Твери мужчина убил жену скалкой из-за ее возможного флирта с соседом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, ревнивцу 41 год. Все началось, когда ему показалось, что 40-летняя жена заигрывает с соседом. Супруга все обвинения отрицала, однако обиженного главу семейства это не убедило.

В приступе ярости мужчина схватился за скалку и ударил возлюбленную по голове. От этого она потеряла сознание. Потом муж задушил ее подушкой. После смерти супруги он сам позвонил в полицию и сознался.

У пары остались трое детей. Теперь главе семейства грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее еще одна смертельная драма случилась в Екатеринбурге. Местный житель вбил гвозди в грудь и голову знакомого. Перед этим он застрелил жертву из пневматического строительного пистолета. Погибший был его соперником — обоим кавалерам понравилась одна женщина.