Мать детей-маугли из Мурина опровергла, что запустила их

Мать детей-маугли из Мурина Мария И. не согласилась с тем, что плохо за ними ухаживала и не обеспечила должных условий для жизни. Об этом женщина заявила 360.ru.

«В каком еще ненадлежащем состоянии они находились? Что за бред? Нет, это неверно», — сказала она.

Прокуратура Ленинградской области опубликовала снимки из квартиры в Мурине, на которых виден разбросанный мусор и множество пакетов с непонятным содержимым. В отношении матери уже организовали проверку. Ведомство также выяснит, работали ли должным образом органы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

К административной ответственности женщину, отмечал источник 360.ru, ранее не привлекали. Известно, что ее старший сын не посещает школу, а двое других детей — детский сад.