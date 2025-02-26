Детей-маугли нашли в Мурино. Прокуратура начала проверку

В Мурино обнаружили детей-маугли. Мать не обеспечила им надлежащих санитарно-бытовых условий для жизни, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Женщина также не выполняла обязанности по содержанию и воспитанию детей. Прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана принципиальная оценка работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также опеки и попечительства», — заявили в пресс-службе.

По данным источника 360.ru, мать ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась. Сын 2016 года рождения на профилактическом учете в ПДН МВД не состоял, в школу не ходит. Еще двое детей не посещают детский сад.

В апреле трех братьев-маугли нашли в подвале петербургской многоэтажки. Мальчики жили с 36-летним отцом и воспитывались в антисанитарных условиях.