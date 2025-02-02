Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом полностью разрушить школу в Казани

Приговоренный к пожизненному лишению свободы Ильназ Галявиев при подготовке нападения на казанскую гимназию в мае 2021 года рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит учебное заведение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

«Из данных в ходе предварительного расследования показаний осужденного следует, что он рассчитывал на более мощный взрыв приготовленного им устройства. Что он приведет к разрушению перекрытий, стен и других конструктивных элементов, вплоть до полного разрушения здания гимназии», — говорится в материале дела.

Стрельбу бывший ученик гимназии № 175 открыл в 11 мая 2021 года. Тогда погибли девять человек, ранения получили еще 139. Суд признал пострадавшими по делу более 600 граждан.

Верховный суд Татарстана отправил Галявиева на отбывание пожизненного срока в исправительную колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. Ему также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.