С казанского стрелка начали взыскание более 20 миллионов рублей

С Ильназа Галявиева, пожизненно лишенного свободы за стрельбу в казанской школе, начали взыскание более 23 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В общей сложности на Галявиева выписали 11 исполнительных производств. Более 20 миллионов рублей он должен выплатить за причиненный моральный вред, 1,6 миллиона исполнительских сборов и еще 1,4 миллиона взысканий имущественного характера.

Стрельбу бывший ученик гимназии № 175 в Казани открыл в учебном заведении 11 мая 2021 года. Погибли девять человек, еще 139 получили ранения. Пострадавшими по данному делу признали более 600 граждан.

Верховный суд Татарстана отправил Галявиева в исправительную колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. Кроме того, ему выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

Матерей погибших и пострадавших из-за действий стрелка приговор не удовлетворил. Они пожелали, чтобы преступника настигла божья кара.