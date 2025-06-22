Массовый сбой произошел в работе «Билайна»

У оператора «Билайн» произошел масштабный сбой. За последний час на сайте Downdetector появилось 337 жалоб от российских пользователей. Они сообщают о проблемах как со связью, так и с интернетом.

Больше всего жалоб поступает из Калининградской области — 16%. Также о проблемах сообщают жители Москвы (9%), Карелии (6%), Астраханской области (5%) и Приморского края (5%).

За последние сутки пользователи чаще всего сообщали о следующих неполадках: общий сбой — 80%, проблемы с мобильным приложением — 14%, сбой сервиса — 2%, неполадки на сайте — 1%.

«Вообще не работает интернет, от слова совсем никакого подключения нет к сети. Даже приложение их не загрузить!» — написал один из пользователей.

Ранее «Билайн» посоветовал пользователям, столкнувшимся с перебоями в мобильной связи, воспользоваться Wi-Fi и функцией VoLTE. В конце мая, когда были перебои с мобильной связью «Оператора», в компании заявили, что проблемы не связаны с их работой.