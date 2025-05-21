Операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой

Перебои с мобильной связью в Подмосковье есть, однако они не связаны с работой самих операторов. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службах «Билайна» и «МегаФона».

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — заявила представитель оператора.

В пресс-службе «Билайна» рекомендовали абонентам пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет и функцией VoLTE для голосовых звонков.

По данным сервиса Downdetector на 12:20 по московскому времени 21 мая, у МТС за час зафиксировали 204 сбоя, у Т2 — 200, у «МегаФона» — 154, у «Билайна» — 142. Сталкиваются с проблемами и пользователи разных сайтов.

Также на перебои со связью жаловались жители Владимирской и Липецкой областей.