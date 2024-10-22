Массовое отравление в детсаду Петербурга стало поводом для уголовного дела

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел уголовное дело по факту массового отравления воспитанников детского сада в Павловске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям здоровья или безопасности жизни потребителей».

По данным следствия, по состоянию на 21 октября у воспитанников детского сада города Павловска зафиксировали три случая заболевания сальмонеллезом и 14 — острым гастроэнтеритом. Всем обратившимся в медицинские учреждения оказали необходимую врачебную помощь.

Правоохранители пришли с обысками к поставщикам питания в детское учреждение, приступили к осмотру места происшествия, а также будут устанавливать всех причастных лиц к ЧП.

Ранее из-за отравления в школе на Камчатке в больницы попали 35 человек.