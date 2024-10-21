Массовое отравление произошло в петербургском детсаду

Вспышка сальмонеллеза произошла среди сотрудников и воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идет о детском саде № 23 комбинированного вида в Пушкинском районе в Павловске. В настоящее время известно о 17 случаях инфекции. Пять детей направили на лечение в стационар больницы.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия. У всех заболевших взяли на анализ биологические материалы. Также провели пробы использованных для готовки продуктов и дезинфекционные мероприятия. В учреждении с понедельника, 21 октября, ввели ограничения.

Ранее врачи диагностировали сальмонеллез 115 жителям города Сегежа. Пострадавшие обратились к врачам после употребления в пищу шаурмы. Среди них было 48 детей.