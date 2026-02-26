Пятеро школьников из Челябинска отравились шаурмой и попали в больницу

Четверо пятиклассников и старшеклассник попали в больницу с отравлением, попробовав шаурму из одного и того же киоска в Челябинске. Об этом сообщило издание 74.RU .

Пострадавшие пожаловались на рвоту, высокую температуру и диарею. Уже в больнице как минимум у одного из них начали синеть пальцы, и он перестал понимать, что происходит.

Врачи инфекционной больницы поставили пострадавшим диагноз «энтероколит». Анализы на сальмонеллу, ротавирус и другие инфекции при этом оказались отрицательными. До выяснения обстоятельств киоск опечатали. Роспотребнадзор ведет проверку.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку проводит и областная прокуратура.

Накануне в России предрекли подорожание шаурмы из-за роста себестоимости и налоговой нагрузки.