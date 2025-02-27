Массовое отравление произошло в отеле в Челябинской области

Массовое отравление произошло в одном из отелей вблизи озера Тургояк в Челябинской области. Следственный комитет по региону начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к медицинским работникам 25 и 26 февраля с жалобами на плохое самочувствие обратились минимум 11 постояльцев отеля, среди них восемь детей в возрасте от года до 14 лет.

У заболевших зафиксировали рвоту, тошноту, повышение температуры до 38 градусов. Обратившиеся к врачам отказались от госпитализации и проходят лечение амбулаторно, жизни и здоровью людей ничто не угрожает.