Массовое отравление произошло в отеле в Челябинской области
СК: в отеле на озере Тургояк Челябинской области отравились 11 гостей
Массовое отравление произошло в одном из отелей вблизи озера Тургояк в Челябинской области. Следственный комитет по региону начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, к медицинским работникам 25 и 26 февраля с жалобами на плохое самочувствие обратились минимум 11 постояльцев отеля, среди них восемь детей в возрасте от года до 14 лет.
У заболевших зафиксировали рвоту, тошноту, повышение температуры до 38 градусов. Обратившиеся к врачам отказались от госпитализации и проходят лечение амбулаторно, жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
В рамках проверки СК даст оценку соблюдению установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.
По информации 360.ru, все заболевшие заселились в отель 23 февраля. Одной из версий произошедшего является инфекционное отравление в связи с действием вируса неустановленного происхождения.
Всего в отеле проживали около 180 человек. Кроме 11 заболевших, никто проблем со здоровьем не испытал. Пострадавшие рассказали, что в последние дни питались по системе шведского стола.
Ранее 20 постояльцев хостела на юго-западе Москвы отравились после употребления готовых блюд.