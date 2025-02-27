Массовое отравление произошло в отеле в Челябинской области

СК: в отеле на озере Тургояк Челябинской области отравились 11 гостей

СК по Челябинской области
Фото: СК по Челябинской области/Telegram

Массовое отравление произошло в одном из отелей вблизи озера Тургояк в Челябинской области. Следственный комитет по региону начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к медицинским работникам 25 и 26 февраля с жалобами на плохое самочувствие обратились минимум 11 постояльцев отеля, среди них восемь детей в возрасте от года до 14 лет.

У заболевших зафиксировали рвоту, тошноту, повышение температуры до 38 градусов. Обратившиеся к врачам отказались от госпитализации и проходят лечение амбулаторно, жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

СК по Челябинской области
Фото: СК по Челябинской области/Telegram
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СК по Челябинской области
Фото: СК по Челябинской области/Telegram
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В рамках проверки СК даст оценку соблюдению установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.

По информации 360.ru, все заболевшие заселились в отель 23 февраля. Одной из версий произошедшего является инфекционное отравление в связи с действием вируса неустановленного происхождения.

Всего в отеле проживали около 180 человек. Кроме 11 заболевших, никто проблем со здоровьем не испытал. Пострадавшие рассказали, что в последние дни питались по системе шведского стола.

СК по Челябинской области
Фото: СК по Челябинской области/Telegram
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СК по Челябинской области
Фото: СК по Челябинской области/Telegram
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Ранее 20 постояльцев хостела на юго-западе Москвы отравились после употребления готовых блюд.

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