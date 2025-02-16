Новое отравление едой из доставки произошло в московском хостеле

Около 20 постояльцев хостела на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы пожаловались на симптомы отравления. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По предварительной информации, в гостинице проживали сотрудники двух организаций. Им доставили готовые блюда, и вскоре после их употребления люди почувствовали себя плохо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее стало известно о массовом отравлении в хостеле «Гостиница РБК сервис», расположенном в Электролитном проезде. Пострадали около 50 человек. У госпитализированных выявили кишечную палочку.

Постояльцы употребляли в пищу комплексные обеды от поставщика ООО «Енидем». Пострадавшими стали граждане Узбекистана и Таджикистана, работающие на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Доставленные в больницу пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.