Две женщины погибли в страшном ДТП с автокраном на Камчатке

Две женщины стали жертвами крупного ДТП на Камчатке. По предварительным данным, они ехали в детский сад, чтобы сделать прививки детям, рассказал источник 360.ru.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края сообщили, что проконтролируют установление обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, 60-летний водитель автокрана «KR-25H-V2 КАТО» не дал преимущество в движении автомобилю Honda, задев его секцией стрелы. После этого поврежденную иномарку откинуло в фонарь.

В итоге погибли две женщины из Honda, еще одна пострадала, ее госпитализировали. Водитель автокрана не получил ранения. Также прокуратура опубликовала видео с места ЧП.

«Знаю что они ехали к нам в детский сад делать детям прививки», — заявил источник 360.ru.

Ранее​ ​крупный пожар случился на месте массовой аварии в Иркутской области. Участниками ДТП стали несколько грузовых и легковых автомобилей.