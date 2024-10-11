Массовое ДТП с участием шести машин произошло на северо-западе Москвы

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в Северо-Западном тоннеле в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На место происшествия прибыли две пожарные машины. До этого столичный департамент транспорта сообщал, что в тоннеле столкнулись три машины.

Сейчас на месте работают спасатели. Движение в сторону Московской области затруднено. О пострадавших пока не сообщали.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также сообщила об аварии в своем Telegram-канале.

«Жуткая авария прямо сейчас в Звенигородском тоннеле. Шесть машин, две пожарки», — написала она.

Ранее в Нижнем Новгороде правоохранители зафиксировали 41 ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков с начала года. В Нижегородской области погиб водитель грузовика, столкнувшийся с легковым автомобилем в Богородском районе.