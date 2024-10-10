Водитель грузовика стал жертвой ДТП с легковушкой на трассе в Нижегородской области

Смертельная авария произошла на трассе Р-125 в Богородском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 417-м километре дороги столкнулись легковушка и грузовик. Водитель габаритного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.

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