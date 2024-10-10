Более 40 ДТП с участием юных самокатчиков зафиксировали в Нижнем Новгороде с начала года

Правоохранители зарегистрировали 41 ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков на территории Нижнего Новгорода с начала 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УГИБДД по городу.
В результате указанных аварий травмы получили 45 детей. Известно, что 14 из них совершили грубое нарушение правил дорожного движения.
Согласно информации ведомства, за данный период специалисты зафиксировали 15 случаев наезда юных самокатчиков на пешеходов. Кроме того, 18 раз происходили столкновения с другими пользователями СИМ или падения из-за препятствий.
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