Массовое ДТП произошло в Бирюлеве Западном

Источник 360.ru: пять авто столкнулись на юге Москвы

Массовая авария произошла в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в районе Бирюлево Западное на улице Подольских Курсантов столкнулись пять автомобилей. Разлива топлива нет, из-за аварии перекрыли одну полосу движения.

«Пострадавших нет», — добавил источник.

Утром 5 апреля мужчина стал жертвой ДТП на юге Москвы. Автомобилист врезался в столб в Даниловском районе на улице Серпуховский Вал. Прибывшие на место врачи констатировали гибель водителя.

Накануне на юге Москвы случилось ДТП с участием мотоцикла, он врезался в легковой автомобиль. Байкер не пострадал.