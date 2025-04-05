Массовое ДТП произошло в Бирюлеве Западном
Источник 360.ru: пять авто столкнулись на юге Москвы
Массовая авария произошла в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в районе Бирюлево Западное на улице Подольских Курсантов столкнулись пять автомобилей. Разлива топлива нет, из-за аварии перекрыли одну полосу движения.
«Пострадавших нет», — добавил источник.
Утром 5 апреля мужчина стал жертвой ДТП на юге Москвы. Автомобилист врезался в столб в Даниловском районе на улице Серпуховский Вал. Прибывшие на место врачи констатировали гибель водителя.
Накануне на юге Москвы случилось ДТП с участием мотоцикла, он врезался в легковой автомобиль. Байкер не пострадал.