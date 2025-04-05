Мужчина погиб в ДТП на юге Москвы

Источник 360.ru: мужчина стал жертвой аварии в Москве

На юге Москвы водитель стал жертвой аварии. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось в Даниловском районе на улице Серпуховский Вал у дома № 22.

«Мужчина на автомобиле врезался в столб», — добавил он.

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. В машину удалось попасть через окно, дверь открыли изнутри. Мужчину без сознания вытащили из авто, медики констатировали смерть.

Накануне на юге столицы произошла авария с мотоциклом. Байкер столкнулся с легковушкой в районе Черемушки на Севастопольском проспекте. На место прибыл наряд ГИБДД и приехала бригада скорой помощи. Мотоциклиста осмотрели врачи, он не пострадал.