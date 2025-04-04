Авария с мотоциклом произошла на юге Москвы

В пятницу, 4 апреля, на юге Москвы произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщил источник 360.ru.
Мотоциклист на Honda столкнулся с легковым автомобилем Ford. ДТП произошло в районе Черемушки на Севастопольском проспекте.
На место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Приехала и бригада скорой помощи.
Водителя мотоцикла осмотрели медики. Предварительно, мотоциклист не пострадал. Разлива топлива специалисты на месте аварии не зафиксировали.
Ранее ДТП с мотоциклом произошло на Кубани в станице Динской.
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