Авария с мотоциклом произошла на юге Москвы

Источник 360.ru: мотоциклист попал в ДТП в Москве

В пятницу, 4 апреля, на юге Москвы произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мотоциклист на Honda столкнулся с легковым автомобилем Ford. ДТП произошло в районе Черемушки на Севастопольском проспекте.

На место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Приехала и бригада скорой помощи.

Водителя мотоцикла осмотрели медики. Предварительно, мотоциклист не пострадал. Разлива топлива специалисты на месте аварии не зафиксировали.

Ранее ДТП с мотоциклом произошло на Кубани в станице Динской.