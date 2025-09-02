Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» попало на видео

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошло массовое ДТП, парализовавшее движение. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем Higer, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia.

«Водитель Daewoo Nexia по инерции допустил столкновение с транспортным средством Lada Granta», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Отечественная легковушка влетела в Hyundai. Иномарка, в свою очередь, столкнулась с Ford Focus, который влетел в Geely.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Ранее в Рязани произошла крупная авария с участием шести машин. За рулем одного из автомобилей была 16-летняя девушка без водительских прав, она и оказалась виновницей ДТП. Пострадал 38-летний водитель Daewoo Nexia, его госпитализировали с травмами.