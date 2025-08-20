Несовершеннолетняя стала виновницей массового ДТП в Рязани

В Рязани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Виновницей аварии стала 16-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла во вторник, 19 августа, возле дома №3 на улице Медицинской. За рулем внедорожника Haval находилась 16-летняя жительница Рязани. Она выехала на оживленную улицу, где столкнулась с автомобилями Daewoo Nexia, Opel Astra, Lada Granta, Hyundai и Nissan Almera.

Особенно сильно пострадал 38-летний водитель Daewoo Nexia, его госпитализировали с травмами. Сейчас врачи уточняют состояние пострадавшего.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. В управлении МВД подчеркнули, что выясняются все обстоятельства случившегося, а также то, как несовершеннолетняя оказалась за рулем. Инспекторы по делам несовершеннолетних также занимаются этим вопросом.