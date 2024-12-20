Массовая драка произошла в московской школе
Три ученика пострадали в массовой драке в московской школе
В московской школе №1788 произошла массовая драка, в которой пострадали три ученика. Об этом 360.ru сообщил директор учебного заведения Александр Ездов.
Он уточнил, что конфликт начался на перемене.
«Ситуация абсолютно неприемлема и полностью противоречит правилам и ценностям нашей школы. Сейчас решается вопрос о постановке нападавших на внутришкольный учет. С каждым участником произошедшего проведут воспитательные беседы, задействовали школьного психолога, социального педагога и службу примирения», — сказал Ездов.
Директор подчеркнул, что в школу вызвали родителей зачинщиков потасовки и заявили им о недопустимости подобного поведения.
«Школа инициировала проведение расследования, по итогу которого всех виновных накажут, в том числе поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», — добавил он.
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