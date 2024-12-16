Учитель физкультуры ударил ученика в Балашихе

Полиция начала проверку после видео, на котором учитель избил ребенка в Балашихе

Полиция Подмосковья организовала проверку после видео из школы в Балашихе, на котором учитель бьет ученика по лицу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как дерутся два школьника. В какой-то момент в их конфликт вмешался учитель физкультуры. Мужчина ударил одного из мальчиков по щеке, а затем поволок по полу.

По данным администрации Балашихи, драка началась между пятиклассником и семиклассником. После случившегося учитель уволился по собственному желанию, а начавшего потасовку подростка поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

«В полицию заявлений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе подмосковной полиции.

Ранее в одной из бурятских школ произошла драка, в ходе которой пострадал один из учащихся. При этом отец пострадавшего рассказал 360.ru, что его сын не получил никаких травм. По его словам, подростку нравится в школе, и он ни с кем не ссорился.