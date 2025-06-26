Массовая авария собрала гигантскую пробку на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Движение в районе ДТП затруднено в сторону центра на 1,3 километра и в сторону области на 1,1 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщила пресс-служба Дептанса.

Как отметили в Госавтоинспекции Москвы, столкнулись четыре машины. По предварительным данным, они получили механические повреждения. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее массовая авария случилась на Каширском шоссе в Москве. В ДТП попали сразу восемь автомобилей. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что у одной из машин сильно повредилась передняя часть. В аварии пострадали два человека.