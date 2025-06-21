Два человека пострадали в аварии с 8 авто в Москве

360.ru: в массовой аварии на Каширском шоссе пострадали два человека

Восемь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе. Предварительно, известно о двух пострадавших, сообщил источник 360.ru.

В результате массовой аварии пострадали два человека. Их осматривают медики. Правоохранители перекрыли три автомобильные полосы.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места дорожного происшествия. На них видно, что у одной из иномарок сильно повредило переднюю часть. Повсюду разбросаны обломки.

По данным столичного Дептранса, на Каширском шоссе в районе дома № 132 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что автомобильное движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее на востоке Москвы произошла авария с участием двух грузовиков и иномарки Infiniti. Пострадал водитель одного из автомобилей.