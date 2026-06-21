Массовая авария с участием бетономешалки произошла на юге Москвы

На Варшавском шоссе столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля

Утром в воскресенье массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на юге Москвы. Об этом 360 сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 18к2 на Варшавском шоссе в попутном направлении. Там столкнулись грузовой самосвал Shacman, автобетоносмеситель Mercedes-Benz, а также легковушки Zeekr, Tenet и Suzuki.

Предварительно, в результате столкновения никто не пострадал, разлива топлива не случилось. Прибывшие на место аварии оперативные службы перекрыли правую полосу движения, причины ДТП выясняются.

Днем ранее жертвами аварии с участием Hyundai Accent и Renault Logan в Саратовской области стали шесть человек, еще двоих экстренно доставили в больницу.

До этого ДТП произошло в Озинском районе Саратовской области, тогда скончались три человека. Тогда российский ВАЗ-2109 врезался в Shacman. Водитель и оба пассажира «девятки» погибли на месте.