Массовая авария с участием 18 автомобилей произошла в Нижнем Новгороде

Недалеко от деревни Ольгино городского округа Нижний Новгород столкнулись почти 20 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, 30 июня около 07:50 на дороге у деревни водитель грузовика не выдержал дистанцию и допустил столкновение с 17 машинами.

«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Оренбургской области — на 1247-м километре автодороги М-5 «Урал». Водитель Hyundai пытался избежать столкновения с авто, которое двигалось в попутном направлении.

В итоге иномарка выехала на встречку, столкнулась на полосе с другой машиной. Шофер Hyundai скончался на месте, еще трех пострадавших отправили в больницу.